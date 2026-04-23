ದಾಂಡೇಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಿನಾಚರಣೆ

ದಾಂಡೇಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ಪಲ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆ ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯ್ಕ ನೌಕರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು .</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಪವಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಖಜಾಂಚಿ ಗೌಡಪ್ಪ ಬನಾಕದಿನ್ನಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಗಜಾಕೋಶ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಭಾಷ ನಾಯಕ, ಸೋಮನಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ ಮುನವಳ್ಳಿ ,ಚಿದಾನಂದ, ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ ಅವರಾಧಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>