ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಯುವಕರು

<p><strong>ದಾಂಡೇಲಿ</strong>: ಸೋಮಾನಿ ವೃತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಣ್ಣದೊಕುಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜೆ ಹಾಡಿಗೆ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮಾನಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಕುಳಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಮದಹನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹುರಿದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರಸ್ಪರರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯುವಕರು ದಂಡು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಮೌಳಂಗಿ ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಆಟಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ಕಾಮ ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ್ .</p>.<p>ಸೋಮಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಣ್ಣದೊಕುಳಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜೆ ಮೂಲಕ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೊಯಿಡಾ ಹಾಗೂ ದಾಂಡೇಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡೇಲಿ ಭಾಗದ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರು.</p>