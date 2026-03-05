ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada

ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಯುವಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:12 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttara Kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT