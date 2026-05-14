ದಾಂಡೇಲಿ: ಕಾಳಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೊಸಳೆ ವಾಸ

ದಾಂಡೇಲಿ: ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯೊಂದು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.

'ಈ ಮೊಸಳೆಯು ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳನ್ನು ಮರಗಳ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ತಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸಳೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ