ಕಸಾಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯ, ಮಹೇಶ ಜೋಶಿ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ‘ಕಸಾಪ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಜೋಶಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಸಾಪ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಮೋಟಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮಾಸ್ಕೇರಿ ನಾಯಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಮರುಕಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಪರಿಷತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಲು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-20-918880007</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>