ದಾಂಡೇಲಿ ಕೇರವಾಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ದಾಂಡೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಷಕಿರಣ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 60 ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಪ್ಲೀಸ್, ಎಚ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎ .ಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 46 ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ 15 ಜನರಿಗೆ ಕಫ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ₹28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಕ್ಸರೇ ಮೆಷಿನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾ ತುರಮರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಯೋಜಕ ಶಿವರಾಜ ಗೋಣಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶಾ, ಬಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಲೂರು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾದ ಕೇರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಭಾಹುಕರ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-20-461849252</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>