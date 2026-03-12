ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಾಂಡೇಲಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ 34ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವರ್ಧಂತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:42 IST
ದಾಂಡೇಲಿ ಕುಳಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ 34 ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವರ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ ಹೆಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
TempleDandeli

