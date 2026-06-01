ಭಾರತದ್ದು ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಮಾಸ್ಕೇರಿ

ದಾಂಡೇಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಮಾಸ್ಕೇರಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಸ್ಕೆರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾರಾಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ದಾಂಡೇಲಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು ಕಿರು ಕವನ 'ಚಂದ್ರಚೆಂದುಳ್ಳಿ'ಯ ಅಂತರಂಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೆರಿ ನಾಯಕರ ಕಿರುಕವನ "ಚಂದ್ರಚೆಂದುಳ್ಳಿ" ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಿದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಮತಿ, ನಾಗರತ್ನ ಲೋಕೇಶ, ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸುಲಾಖೆ, ಜಿ ವಿ. ಕೊಪ್ಪಲ ತೋಟ, ಕಲ್ಪನಾ ಹೆಗಡೆ, ರೇಣುಕಾ ಭಟ್ ಬ್ಯಾಗದ್ದೆ, ನರೇಶ ನಾಯ್ಕ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ತಳೆಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಫಲಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಷನ್ ನೇತ್ರಾವಳಿ, ಬದುವಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ, ರವಿಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ, ರಮೇಶ ಚಂದಾವರ, ಶ್ರೀನಾಥ ಪಾಸಲ್ಕರ, ತೇಜಸ ಎನ್. ರಾವ್, ಜನ್ನು ಕಾಟೇಕರ, ಅನಂತ ಪುರಾಣಿಕ, ಗಾಯಕಿ ಜಯಾ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗಾಡಿ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕವಿ ರವೀಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಾಗ್ವತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂದಿನಿ ನಾಯ್ಕ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಕವರಿ , ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಶಿವು ಭೂಮಿಕಾ ಕೆ, ಡಿ.ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಆಕಾಶ, ಕೌಡಿಮಟ್ಟಿ, ಶಾರದಾ ಪರಶುರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-20-426914464</p>