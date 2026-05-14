ನಗರಸಭೆ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣು ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ದಾಂಡೇಲಿ: 'ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಆಳದ ತಗ್ಗು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಂಬೇವಾಡಿಯ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಸ್ಮಾನ ಹೈದರ್ ಶೇಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಗ್ಗು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೈಯ್ಯದ ಇಮ್ರಾನ್, ಮೊಹ್ಮದ ಗೌಸ್ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ, ಸಂಜಯ ಗಿರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-20-27455373</p>