ದಾಂಡೇಲಿ: 3 ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವಿಲೀನ ನಾಳೆ

ದಾಂಡೇಲಿ: ಅಂಚೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ನವ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್, ಧಾರವಾಡದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ದಾಂಡೇಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಜಾರ್ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹೂವಪ್ಪ. ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚೆ ಜಾಲದ ಸಮರ್ಪಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ದಾಂಡೇಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚೆಯಣ್ಣನ ಮೂಲಕ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ವಿಲೀನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>