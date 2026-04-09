‘ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿ’

ದಾಂಡೇಲಿ: ನಗರದ ಮೂರು ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪುನಹಃ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಗರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಳಗಿ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ 3 ಕಿ.ಮಿ ದೂರ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಹಲವಾಯಿ, ಕೀರ್ತಿ ಗಾಂವಕರ, ರಾಮಲಿಂಗ ಜಾಧವ, ಅನಿಲ ನಾಯ್ಕರ, ದಿವಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ