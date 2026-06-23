ದಾಂಡೇಲಿಯ ರಘುವೀರ ಗೌಡ ಅಂಚೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ ಅಂಚೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಘುವೀರ ಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಘದ ದೈವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ರಾದ ಈ.ರಾಮು, ಶಿರಸಿಯ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮಂಜು ನಾಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಾಜಿ ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರ, ಎಸ್.ಎಂ.ಗೌಡ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಘುವೀರ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಮಾಲಿನಿ ಮಿರಾಶಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-20-686782592</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>