ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರನಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ದಾಂಡೇಲಿ: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಯಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ದಿವಾಕರ ನಾಯ್ಕ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ₹12 ಸಾವಿರ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಡೆದು, ಲಾಭ ತೋರಿಸಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹10,60,436 ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿವಾಕರ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>