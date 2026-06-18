ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ನಗರದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>9 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಜಯಂತ ಜಿ.ಎಂ. ಪ್ರಥಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅರ್ನವ್ ದ್ವಿತೀಯ, 11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಪ್ರಥಮ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಜಿ.ಎಂ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. 11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಸಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಎಂ. ಮೆಹ್ತಾಬಾಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ, 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಥಮ, ದಾಂಡೇಲಿಯ ಆರೋಹನ್ ದ್ವಿತೀಯ, 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರೀಷಾ ಪ್ರಥಮ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೃತಿಕಾ ಸುಣಗಾರ ದ್ವಿತೀಯ, 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಅನೂ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಗಡೆ ದ್ವಿತೀಯ, 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎಂ. ಮೆಹ್ತಾಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ, ಸಮಂತ ದ್ವಿತೀಯ, 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿಯ ದಿಗಂತ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಥಮ, ಶಿರಸಿಯ ದಿಗಂತ ಹೆಗಡೆ ದ್ವಿತೀಯ, 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ್ ಎ.ಎಂ. ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದಿಗಂತ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಪಟೇಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ಆದರ್ಶ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಂದ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ, 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 80 ವರ್ಷ ಮೇಲಿನ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ ಬನ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಥುನ್ ನಾಯಕ, ದಾಂಡೇಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರು ಮಠಪತಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನವೀನ ಕಾಮತ್, ವಿನೋದ ಬಾಂದೇಕರ, ದೀಪಕ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-20-1545827895</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>