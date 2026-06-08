ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಕ್ರಮ

<p>ದಾಂಡೇಲಿ: ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ ಬನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೂರಾರು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಹಳೆ ನಗರಸಭೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಚತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸಾಕಿದ ದನಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಜಾನುವಾರು ಮಾಲೀಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾರದೊಳಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-20-1979238083</p>