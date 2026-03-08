ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಯಲ್ಲಾಪುರ</strong>: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಡಕೋಳ (23) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಯುವಕ, ಶನಿವಾರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಮೃತರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಡಕೋಳ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>