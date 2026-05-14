ದಿನೇಶಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೌರವ

ಶಿರಸಿ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಳ್ಳಿಯ ದಿನೇಶ ಮಡಿವಾಳ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನೇಶ ಅವರು 1,750 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 3,327 ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 35,038 ಸಾಲುಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ 307 ಸಾಲುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೂರ್ಯ ಸಿರಿ ಕವಿತೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಸ್ವರ್ಗ ನಿಸರ್ಗ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭೂಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ದಿನೇಶ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>