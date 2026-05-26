ಶ್ರಮಿಕರ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ

<p><strong>ಭಟ್ಕಳ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ):</strong> ‘ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ, ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮ, ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ‘ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮಮ್ಮನನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ’ ಎಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾರದಹೊಳೆಯ ಪಡುಶಿರಾಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಗೋಳಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರು ಕಣ್ಣೀರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲೆನ್ನದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ದುಡಿಮೆ ಸಾಲದು ಎಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಊರು ಸುತ್ತಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಭಾನುವಾರ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಅರಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಈಗ ಆಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ’ ಎನ್ನುತ್ತ ಮೃತ ನಾಗರತ್ನ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಳಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರಮಿಕರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮೌನ, ಆಕ್ರಂದನ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಗ್ರಾಮದ ‘ಹೆಗ್ಗಡತಿ’ ಮನೆತನದ 8 ಮಂದಿ ಸೇರಿ 11 ಜನರ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಾಲಿಯ ಕಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 11 ಜನರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕನಸು ಹೊತ್ತು ನೀರಿಗಿಳಿದವರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೆ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಇದೆ ಮೊದಲಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಏರಿಳಿತ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನದಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರು ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೆ ಮನೆಯ ಮೂವರು ಸೊಸೆಯರ ಪೈಕಿ ನಾಗರತ್ನ ಹಾಗೂ ಮಂಜಮ್ಮಾ ನಾಯ್ಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಿವರಾಂ ನಾಯ್ಕ ಅವರ 4 ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ, 10ನೇ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ತಂಗಿಯರನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ತಾನೆ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಗರತ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ 9 ವರ್ಷದ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಗ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯ್ಕ ದಂಪತಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಚಿಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತುತರಲು ತೆರಳಿದ ಉಮೇಶ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತಾನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<h2>ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ</h2><p>ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಪಡುಶಿರಾಲಿ ನಿವಾಸಿ ಮಾದೇವ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ (52) ಮೃತದೇಹ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p><p>ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಆರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ 14 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಶಿರಾಲಿಯ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲಿದ್ದೇನೆ. </blockquote><span class="attribution">-ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ</span></div>