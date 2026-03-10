ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
uttara kannada

ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ: ಆತಂಕ ಜೀವಂತವಿರಿಸಿದ ಹೂಳು

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:03 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:03 IST
ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿಲ್ಲ
– ಸತೀಶ ಸೈಲ್, ಶಾಸಕ
sirsiuttar kannadaKarwar

