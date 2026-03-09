ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada

ಗೋವಾ: ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ‘ಗೀವೀಸ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:46 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttara KannadaGoa
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT