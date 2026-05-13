ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ

ಗೋಕರ್ಣ: ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪರಿವಾರ ದೇವರಾದ ಜಾಮದಗ್ನೇಶ್ವರ (ಆದಿಗೋಕರ್ಣ), ಶಾಸ್ತ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಶಿಖರ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಲಾವೃದ್ಧ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ವಿಜ್ರಂಭಣೆೆಯಿಂದ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕರಾದ ಗಣಪತಿ ಗಜಾನನ ಹಿರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಡಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಗಣೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ ಇವರ ಯಜಮಾನತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಿಥುನಲಗ್ನದ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಅಷ್ಟಬಂಧ, ರುದ್ರಹವನ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣಪತಿ ಶಿವರಾಮ ಹಿರೇ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ರಮಣಿ, ಮಹೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅರ್ಚಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಡಿ ಮೂಳೆ, ಸಾಂಬಾ ಷಡಕ್ಷರಿ, ನಾರಾಯಣ ಭೂಷಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀನಾಗ ಅಡಿ, ಗಣಪತಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶಿವರಾಮ ಅಡಿ ಮೂಳೆ, ನಾಗರಾಜ ಜೋಶಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>