ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ: ಆದೇಶ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಗೋಕರ್ಣ: ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪುನಃ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹಳೆಯ ಆದೇಶ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಡಲತೀರ, ಕುಡ್ಲೆ, ಓಂ, ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಾರದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ದೋಣಿಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>