ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬಂಡಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಗೋಕರ್ಣ: ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಕರ್ಣದ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಬಂಡಿಹಬ್ಬ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ, ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗ್ರಾಮದೇವಿಯ ಬಂಡಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡಿಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗುನಗರು ದೇವಿಯ ಕಳಸವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಂಡಿಯು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಳಸದ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಬಂಡಿಯನ್ನು ಹರಕೆದಾರರ ಬಾಳೆಗೊನೆಗಳು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ದೇವಿಯ ಕಳಸವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುನಗರು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ 5 ದಿವಸದ ಮೊದಲು ಮಾಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಶ ಸಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 80 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗುನಗರು, ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕಳಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆವೇಶ ಭರಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ್ಲಿಯ ಆಡುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕುಣಿತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಂಡಿಹಬ್ಬವು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ರಥೋತ್ಸವದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಂಡಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಗಣಗಿತ್ತಿಯರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳಸದ ಸಂಗಡ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗುನಗರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಭಾನುವಾರ ಸಮಾರೋಪ ಹಾಗೂ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>