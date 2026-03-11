ಗೋಕರ್ಣ | ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು: ಬೆಳೆ ನಾಶ

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ</strong>: ಸಮೀಪದ ನಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಗಂಗೆಕೊಳ್ಳ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗಲಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ತಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೈತ ಮಹಾದೇವ ಗೌಡ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎದುರು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕುಮಟಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಮ್ಕರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ‘ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅದರ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ, ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>