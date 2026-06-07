‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ’

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ‘ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್.ಜಿ.ನಾವಡಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ರಾಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಿ.ಜಿ.ನಾಯಕ ದೊರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಗೀತೆ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಹಜಾ ವಿ.ಸಿ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಚಿತ್ತಾಲ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ವಿವೇಕ್ ಪಟಗಾರ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ.ನಾಯಕ್, ಟಿ.ಎನ್.ಲತಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂ, ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ, ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-1373634178</p>