‘ಕಣ್ಣು ದೇಹದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಂಗ’

ಗೋಕರ್ಣ : ದೇಹದ ಅತ್ಯಮೂಲವಾದ ಅಂಗವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ನೇತೃತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಶ್ರುತಿ ಮೂಡ್ಲಗಿರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಕರ್ಣ, ರೇವಣಕರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸದ್ದ ಲಯನ್ಸ್ ಎಮ್.ಜಿ.ಫ್, ಅನೀಲ್ ಶೇಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಕರ್ಣ 48 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ರೇವಣಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಯದೇವ ಬಳಗಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗೋಕರ್ಣ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಲಯನ್ಸ್ ಆರ್.ಎಚ್.ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಲ್ಲನ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಅಮಿತ್ ಗೋಕರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ, ಡಾ.ಚಿಮ್ಮವಾಸನ, ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ ನಾಯಕ, ಆರೋಗ್ಯಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>