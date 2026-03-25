ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲ

ಗೋಕರ್ಣ: ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಗೋಕರ್ಣದ ಅಶೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆ ಮುಂದೆಯೂ ಯೋಜನಗಳು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು. ವನ, ಜನ ಮತ್ತು ಧನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ 84,354 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ 2.9ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವುದಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿರುವುದು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಬೇಡ್ಕಣಿ, ರಾಜೇಶ್ ಮಿತ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅಂಕೋಲ, ಅರವಿಂದ ಗೌಡ ಅಂಕೋಲ, ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಬುಗರಿಬೈಲ್, ನಾಗರಾಜ ಮುರಾರಿ ಕೊಡಗದ್ದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ, ದೇವರಾಜ ಕ್ಯಾದಗಿ, ನಾಗಪತಿ ಗೌಡ, ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ ಹುಕ್ಕಳ್ಳಿ, ಹರಿಹರ ನಾಯ್ಕ ಓಂಕಾರ, ಮಲ್ಲೇಶಿ ಸಂತೋಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎನ್ ವಿ ಹೆಗಡೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಿತಿನ್ ಹೆಗಡೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>