ಜೂಜಾಟ: ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ಗೋಕರ್ಣ: ಸಮೀಪದ ತದಡಿ-ಬೇಲೆಖಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ, ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಪಂಥವನ್ನು ಜನರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಓಸಿ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುವಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಠಾಣಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಧರ ಎಸ್.ಆರ್.ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತದಡಿಯ ನಿವಾಸಿ ಜಯರಾಮ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ (38) ಎಂಬುವವರೇ ಆರೋಪಿ. ಅವರಿಂದ ಓಸಿ ಚೀಟಿ, ಮತ್ತಿತರ ಸಲಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ₹ 380 ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-20-1856844198</p>