ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಗೋಕರ್ಣದ ಕೃಷಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಳಸೆಕೇರಿ ಮತ್ತು ಬಿಜ್ಜೂರು ಎಂಬ 2 ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗೌರವ ಹುಳಸೆಕೇರಿ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 11 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಿಜ್ಜೂರ ಸುಗ್ಗಿ ನೋಡಲು ಮನೋಹರ. ಇವರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸುಗ್ಗಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಊರಿನ ರಥಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪಕಗಳು, ಜಾನಪದ ವೇಷಗಳ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನೆಯ ಹಗರಣಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಊರಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿದು, ನಂತರ ಊರ ಯಜಮಾನ ಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕರಿದೇವರು ಮತ್ತು ಕಳಶವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬೂದಿ ಎರಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಹುಳಸೆಕೇರಿಯವರ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರೂಪಕ: ಸುಗ್ಗಿಯ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಜಾಗರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪಕಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತು. ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ರೂಪಕ, ಅರ್ದ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ, ರೈತನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧ ತಯಾರಿ, ರೈತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರದಂತೆ ರೈತ ಮಗನ ಮನವರಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ರೂಪಕಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-20-1412015549</p>