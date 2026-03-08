ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
uttara kannada

ಗೃಹೋದ್ಯಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ: ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿದ ಭಾಗೀರಥಿ ಗೋಪಿ

ರವಿ ಸೂರಿ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:49 IST
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಸಿ ಮೆಣಸು
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತಯಾರಾದ ಸಂಡಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು
ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗೃಹೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಕಾಯಕ
ಭಾಗೀರಥಿ ಗೋಪಿ ಗೃಹೋದ್ಯೋಗಿ
womens dayUttarakannada
