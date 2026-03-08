ಗೃಹೋದ್ಯಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ: ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿದ ಭಾಗೀರಥಿ ಗೋಪಿ

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ</strong>: ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಘಂಟಾನಾದಗಳ ನಡುವೆ ಗೋಕರ್ಣದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಡಿಗೆಯ ಘಮಲು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಪ್ರತಿಮ ಗೃಹಿಣಿಯರು. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರುಚಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕೈರುಚಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವವರು ಭಾಗೀರಥಿ ಗೋಪಿ.</p>.<p>ಇವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಚೇತನ.</p>.<p>ಲಾಭವಲ್ಲದ ಹಾದಿ: ಭಾಗೀರಥಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ಮೆಣಸು, ತರತರಹದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಂಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಭಾಗೀರಥಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸುವ ‘ಬಾಳಂತಿ ಮದ್ದು’ ಅಥವಾ ಲೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ 40-45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಬೇಕಾದ ಅಪರೂಪದ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವರು ತಯಾರಿಸುವ ಔಷಧಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಈ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಂಡಿಗೆ ಮೆಣಸು’ ಅಥವಾ ‘ಇಂಗು ಮೆಣಸು’ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೆನೆಸಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಂಡಿಗೆ ಮೆಣಸು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ದರ ಏರಿಕೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಲು ಜಾಗದ ಅಭಾವವಿದ್ದರೂ ಭಾಗೀರಥಿ ಅವರು ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಇವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.</p>.<p>‘ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ನನ್ನ ನಂತರವೂ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಸೆ’ ಎನ್ನುವ ಇವರು, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿಯರೂ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಟ ಮಲೆನಾಡು-ಕರಾವಳಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.</p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗೃಹೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬರೀ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಕಾಯಕ </blockquote><span class="attribution">ಭಾಗೀರಥಿ ಗೋಪಿ ಗೃಹೋದ್ಯೋಗಿ</span></div>