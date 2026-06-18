ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಬಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಸ್ಮಾನಾಬಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋಮ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರಸಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ ಯಾದವ (23) ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ಭಗವಾನ್ ಶಹಜಿ ಪಾಟೀಲ್ (32) ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏಕಾಏಕಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ‘ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತೀಯಾ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ ಯಾದವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-20-1524893643</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>