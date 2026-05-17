ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬರ್ಗಿಯ ರವಿ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಪಟಗಾರ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪಟಗಾರ ಎಂಬವವರೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನು ಪಶ್ನಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಜಟ್ಟಿ ಪಟಗಾರಗೆ ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಅವರ ಪತಿ ಮಾದೇವ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗೋಕರ್ಣ</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-26-2009189442</p>