ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಗೋಕರ್ಣ: ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಳವಾರ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಆತ್ಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ, ನವಧಾನ್ಯ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕರಾದ ಅನಂತರಾಜ ಅಡಿ, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ರಮಣಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಇಂದ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೇಶ್ವರದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾಂಗಣ ಆವಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರದ ನವೀಕರಣ ಮುಂತಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಉಪಾಧಿವಂತರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಪೂಜೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸಿದ್ದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಕಾರ ಫಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಕಾರದ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. 'ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಿ., ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿ, ಮಹೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ರಮಣಿ, ಗಣಪತಿ ಶಿವರಾಮ ಹಿರೇ, ಅರ್ಚಕ ಅನಂತರಾಜ ಅಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>