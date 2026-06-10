ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಮಲೀನ ನೀರು

<p><em>ರವಿ ಸೂರಿ</em></p>.<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಂಗಮದ ನೀರು, ಸೋಮಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಘಾಸಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಸಮುದ್ರ ಉಬ್ಬರದ ವೇಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಸಂಗಮ ನಾಲೆಯ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೂ ಮಲೀನ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೂ ಸರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ದೂರು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷವೇ ಇಂತಹಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಗಮ ನಾಲೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನೀರು ಹೊರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು.</p>.<p>‘ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಲು ಇರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ (ಸೋಮಸೂತ್ರ) ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂತ್ರಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿತ್ತು. ಸಮುದ್ದ ನೀರು ಒಳಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತಾಮ್ರದ ಹಲಗೆಯುಳ್ಳ ಜಂತ್ರಡಿ ನೆರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಜಂತ್ರಡಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಗಮ ನಾಲೆಯೂ ಹೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರೆಬರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಸುರೆ ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-1989107807</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>