ಗೋಕರ್ಣ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಇಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾವಣಿಗೆ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಗಜಾನನ ಹಿರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಉದಯ ಮಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅನೀಲ ನಾಡ್ಕರ್ಣಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಹೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಜಾನನ ನಾಯಕ, ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಧು ಗಿರಿಯನ್, ಶ್ರೀಧರ ಭೋಮಕರ್, ರವಿ ಗುನಗ, ನಾಗೇಶ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-20-1605974004</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>