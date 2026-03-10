ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿ: ಒತ್ತುವರಿ ಭಾಗಶಃ ತೆರವು

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವೊಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಶಾಂತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:02 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:02 IST
ಗೋಕರ್ಣ ಸಮೀಪದ ದುಬ್ಬನಸಸಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ವಾದೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕುಮಟಾ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್ ಕುಮಟಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಮ್ಕರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಧರ ಎಸ್.ಆರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಗೋಕರ್ಣ ಸಮೀಪದ ನಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಮಟಾ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ.
ಗೋಕರ್ಣ ಸಮೀಪದ ಗಂಗೆಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಪತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 34 ಜನರಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
–ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಮ್ಕರ್ ಕುಮಟಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
uttar kannada

