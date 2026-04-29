ಓಂ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ: ಆತಂಕ

ಗೋಕರ್ಣ: ಇಲ್ಲಿಯ ಓಂ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲೆ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂ.ಜಿ. ಕಾಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮರಾಠಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿರತೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಚಿರತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲವರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು, ಜನರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರೆ ಜನವಸತಿ ಇರುವ ಕೋಟಿತೀರ್ಥಕಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>