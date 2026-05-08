ಗೋಕರ್ಣ ತರಕಾರಿಗೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ

ರವಿ ಸೂರಿ

ಗೋಕರ್ಣ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಗೋಕರ್ಣ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ, ಅಪ್ಪಟ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆ ಇದೆ. ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದು ಇದೇ ಮಹಿಳೆಯರು.

ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರೆರೆದು, ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುವುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ.

'ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೂರಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸೊಪ್ಪು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಪಡವಲಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮೊಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೌಡ.

'ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಸಿಮೆಣಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗೆಣಸುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಬೆಳೆ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಉಸುಕು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಗದ್ದೆಯೇ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರಾಟಗಾರರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವವಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಂತೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಊರಿನಿಂದ 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ