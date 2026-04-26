‘ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದಿರಿ’

ಗೋಕರ್ಣ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಜನರು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೊತೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗೋಕರ್ಣ ಠಾಣಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಧರ ಎಸ್.ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಗುರುವಾರ ಗೊಕರ್ಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ, ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್, ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಚರಸ್ ಮುಂತಾದ ಮಾದಕ ದೃವ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿಬೇಡಿ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿದ್ದು ತಿಳಿದರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು. ಎಚ್ಛರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಉಳಿಯುವವರ ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಛರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೌಜನ್ಯ ದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅನೀಲ್. ಬಿ.ಎಂ. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಟೆಲ್, ವಸತಿಗೃಹದ ಮಾಲೀಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>