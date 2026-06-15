ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸೀರೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ, ಸಂಗಮ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಾಳೇಗುಳಿ ಅಂಕೋಲಾ, ಶಾರದಾಂಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಗೋಕರ್ಣ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೋಮಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸೀರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೀರೆ ಗುಚ್ಛ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣದ ಶಂಕರಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಂಗಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಇದರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಂಕರ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಬ್ರಾಯ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಜೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾರದಾಂಬಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಆಶಾಲತಾ ಜಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ತರಬೇತುದಾರರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ವಿನಾಯಕ ಬಾಡಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-20-1971662705</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>