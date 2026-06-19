ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಡುಕಟ್ಟೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಶಾಲಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಸೀತಾರಾಮ ಪ್ರಸಾದ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಗಣೇಶ ಜೋಶಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಸಂತರಾಜನ್ ಕೆ. ಅನಂತ ಭಟ್ಟ, ಕುಮಾರ ಜೋಶಿ, ಲಂಬೋದರ ಸಭಾಹಿತ, ಗಜಾನನ ಉಗ್ರು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ಕೇರಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಸಾದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜಂಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-20-1545689166</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>