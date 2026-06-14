ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು, ತನಿಖೆಗೆ ಪೋಷಕರ ದೂರು

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ‘ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಯತೀನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೋಗೇರ (18) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯತೀನ್ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಭಟ್ಕಳದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾರಾಯಣ ಮೋಗೇರ ಶನಿವಾರ ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಮೀಪದ ನುಶಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಯತೀನ್ ಮೋಗೇರ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದು, ತಲೆ, ಕೈಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ರೈಲಿನಿಂದ ಆಯತಪ್ಪಿಯೋ, ಕಾಲು ಜಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ತಳ್ಳಿದರೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಗನ ಮರಣದ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-20-1669685298</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>