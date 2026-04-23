ಆಕ್ರೋಶ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ವಾಪಸ್‌

<p>ಗೋಕರ್ಣ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ₹2 ಕೋಟಿ 65 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ತದಡಿ ಅಳಿವೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿವೆಯ ಹೂಳೆತ್ತದೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಘಟನೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಗಾರಿಕಾ ಬೋಟಿಗೆ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುತುಂಬಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮೀನುಗಾರರ ಬಹಳ ದಿವಸದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಳಿವೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಕಂಪನಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಪರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ನಿತ್ಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮೀನುಗಾರರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿ ಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಗಾರಿಕಾ ಬೋಟಿಗೆ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೋಟಿನ ಮಾಲೀಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ತದಡಿಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘವೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೂಳೆತ್ತಿದ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟೊಂದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೂಳೆತ್ತಿದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬೋಟುಗಳು ಚಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೇಯೇ ತುಂಬಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೋಟೊ ಸಹಿತ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಮೂಡಂಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತದಡಿ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಪರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಅಳಿವೆಯ ಹೂಳಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಶಾಸಕರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಾದ ಎರಡೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ತದಡಿ ಬಂದಿರನಲ್ಲೇ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಬೃಹತ್ ಡ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-20-1076550044</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>