ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಸಮರ್ಪಕ: ಆಕ್ರೋಶ

ಗೋಕರ್ಣ: ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು ₹2.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ತದಡಿ ಅಳಿವೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಘಟನೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮೀನುಗಾರರ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪುನಃ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ತಳೇಕರ್ ಗುತ್ತಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ತದಡಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಮೂಡಂಗಿ, 'ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೂಳೆತ್ತಿದ ಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟೊಂದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೂಳೆತ್ತಿದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬೋಟ್ಗಳು ಚಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ಗೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಕಂಪನಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ.ರಾಠೋಡ್, ಸಹನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ಪುತ್ರನ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನಂತ ಪಟಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>