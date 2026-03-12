ಗೋಕರ್ಣದ ತಾಮ್ರಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ: ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ</strong>: ಗೋಕರ್ಣದ ತಾಮ್ರಗೌರಿ (ಪಾರ್ವತಿ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಮ ಪಂಡಿತ ತ್ರಯಂಬಕ ಸದಾಶಿವ ಗುರುಲಿಂಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸುಷ್ಮ ಆನಂದ ನಿರ್ವಾಣೇಶ್ವರ, ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ?ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಭಾಕರ ತಾಮ್ರಗೌರಿ, ಭಾರತಿ ದೇವತೆ, ಉಮೇಶ ಗೌಡ, ವಿನಾಯಕ ಹರಿಜನ, ಮಣಿಭದ್ರ ಗೋಪಿ, ಹರೀಶ ಗೌಡ, ಲೋಕೇಶ ಆಚಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಕರ್ಣದ ತಾಮ್ರಗೌರಿ (ಪಾರ್ವತಿ )ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ 9 ಜನರೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗೆದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕುಮಟಾ ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸತೀಶ ಗೌಡ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖಾಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುವಂಶಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿರ್ವಾಣೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತ್ರಯಂಬಕ ಸದಾಶಿವ ಗುರುಲಿಂಗ ಇವರನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>