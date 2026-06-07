<p>ಗೋಕರ್ಣ: ‘ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವೇದಗಳೇ ಮೂಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ವೇದ ಮಂತ್ರವೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುಲು ಕಾರಣ. ವೇದಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಉಮಾಶಿವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ನಾದಶಂಕರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸಹಿತ, ಸಸ್ವರ ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣದ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವೇದ ಉಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ವೇದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಉದಯ ಮಯ್ಯರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವೈದಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದಿಕರನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಭೌಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಗಣೇಶ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-697807577</p>