ಕಡಲತೀರ: ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ

ಗೋಕರ್ಣ: ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರ ಕೆಫೆ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ ಡಿ. ಗಾಂವಕರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆೆಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯ 5 ಬೀಚ್ಗಳಾದ ಮೇನ್ ಬೀಚ್, ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್, ಓಂ ಬೀಚ್, ಹಾಪ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ತದಡಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರವಾಸಿ ಬೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಬೋಟ್ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬೋಟುಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದರಿ ಬೋಟುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಒಯ್ಯಬಾರದು, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಬೋಟುಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ. ಬೀಚ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-20-1504082702