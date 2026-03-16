ವೈದ್ಯರು, ಔಷಧವಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೋ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಧೀನದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 12 ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 83 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಚರ್ಮರೋಗ, ಕಿವಿ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಮೂಗು, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ಸೇರಿದಂತೆ 32ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೀಡುವ ಔಷಧಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಪದೇ ಪದೇ ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಎದುರೇ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಔಷಧ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನಿಜ’ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ₹12ರಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಔಷಧಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ₹9 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿ ಸಿರಪ್, ರೋಗನಿರೋಧಕಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೆಡಿಯಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದು 10 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು 5, ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ 6, 4 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಧುಕರ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು. </p>.<p>ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 14 ವೈದ್ಯರ ಪೈಕಿ 5 ಮಂದಿ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇತ್ರತಜ್ಞ, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣವಾದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅರುಣ ಹಲಗತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಉಳವಿ, ಡಿಗ್ಗಿ, ಕುಂಬಾರವಾಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ, ದಂತ ವೈದ್ಯರು, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಾರವಾರದ ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 9 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಖರ್ವಾ ಹಾಗೂ ಮಂಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ. ಸಂಶಿ, ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಕೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಔಷಧ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಡಾ.ಶಂಕರ ರಾವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಸಾಧಾರಣ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯಾದರೂ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಶಿರಸಿ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><blockquote>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಅಂಕೋಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> ವಿಠ್ಠಲ ಮಾಪ್ಸೇಕರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<p> <strong>ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು</strong> </p><p>ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿವೆ. ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ‘ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕರ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ. ‘ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಅಥವಾ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯಂತ್ರವಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ. ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p> <strong>ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ</strong> </p><p>ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಷನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಔಷಧಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಮೂವರು ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಇಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಪುರಾಣಿಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ:</strong> ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು, ರವಿ ಸೂರಿ, ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ದೇಸಾಯಿ, ಸುಜಯ್ ಭಟ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ, ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ.</p> 