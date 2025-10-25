ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ: 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 587 ಪದವೀಧರರಷ್ಟೇ ನೋಂದಣಿ

ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ‘ಮತದಾರ’ನ ನಿರಾಸಕ್ತಿ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Election
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT