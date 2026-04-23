ಬಿಸಿಲು: ಮಾವು, ಗೋಡಂಬಿಗೆ ಹಾನಿ

ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು

ಹಳಿಯಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಇಬ್ಬನಿ, ಉಷ್ಣ ಶಾಖದ ಅಲೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬನಿ, ಉಷ್ಣ ಶಾಖ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 884 ಹೆಕ್ಟೇರ್(2210 ಎಕರೆ) ಮಾವಿನ ಫಸಲು ಇದ್ದು, ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಪೊಸ್, ಪೈರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಮಲಗೋಬಾ, ಕೇಸರ, ನೀಲಂ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ದಸೇರಿ, ಜಿನಗಮ್ ಪಲ್ಲಿ, ಹಿಮಸಾಗರ್, ಹಿಮಾಮ್ ಪಸಂದ ಮತ್ತಿತರ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಪೂಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಡಜನ್ಗೆ ₹400- ₹600ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಆಪೂಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ₹1000- ₹1500 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024 - 25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ₹1.25 ಕೋಟಿ 400 ಜನರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 44 ಹೆಕ್ಟರ್(110 ಎಕರೆ) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೆಂಗ್ರುಲ್ಲಾ 4 ಮತ್ತು ವೆಂಗ್ರುಲ್ಲಾ 7 ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯು ಸಹ ಉಷ್ಣ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರಳಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಲ್ಪ ಮಾವು ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಉದರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೈತರು, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಆರ್. ಹೇರಿಯಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.

'4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತೇಗ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಅರ್ಜುನ ನಾರಾಯಣ ಸಾವಂತ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-20-1820252258