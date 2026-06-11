<p><em>ಪ್ರಜಾಣಿ ವಾತೆ೯</em></p>.<p>ಹಳಿಯಾಳ: ‘ಆರ್ಟಿಐ ಕಾಯ೯ಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಪುರಸಭೆ ಸಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಭಟಣೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಳಿಯ ದುರ್ಗಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಹಣಮಂತ ಬಿ.ಹರಿಜನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಧರಣಿ ನಿರತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಯ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜೂ4 ರಂದು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಹೋದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ,ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಈವರೆಗೂ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣಮಂತ ಬಿ.ಹರಿಜನ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಪುರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಫಿರೋಜ್ಷಾ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು. ‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಷ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ’ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಹಾಜರಾದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಮಜೂಕರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕೀರಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಪದಾದಿಕಾರಿ ಬೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊನ್ನೋಜಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಪರಶುರಾಮ ಜವೇಕರ, ರಾಚಯ್ಯ ಕೂಡಲಮಠ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾದರ, ಪದ್ಮವ್ವಾಮಾದರ, ನಿರ್ಮಲಾ ಗಜಾಕೋಶ, ಪರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರ, ಫಯಾಜ ಗೋರಿಖಾನ, ನಾಗರಾಜ ಕುರಿಯಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಾದರ, ಲಲಿತಾ ಚಲವಾದಿ, ಆಂಜನವ್ವಾ ಕಲ್ಲಕನವರ, ರವಿ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ, ಪ್ರಕಾಶ ಠೋಸುರ, ಆರ್.ಆರ್.ಮೋಹಿತೆ, ಅನಿಲ ಚಲವಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-20-963561737</p>